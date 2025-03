SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 246,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 246,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 244,50 EUR aus. Bei 246,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 653.806 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 13,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,43 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 286,50 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von SAP SE.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus