SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Mit einem Kurs von 90,11 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 90,16 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 89,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.771 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 30,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,23 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,00 EUR.

Am 21.07.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,96 EUR gegenüber 1,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.669,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.10.2022 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 19.10.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,85 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

