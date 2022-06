SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 20.06.2022 09:22:00 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,17 EUR nach oben. Bei 89,29 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,09 EUR. Zuletzt wechselten 39.350 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 129,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,27 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 86,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,21 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 129,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent auf 7.077,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.350,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.07.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

