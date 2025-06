SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 251,05 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 251,05 EUR nach oben. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 254,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 249,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.325.863 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 12,93 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 29,61 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 295,00 EUR.

Am 22.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von -0,71 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 vorlegen. Am 16.07.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,19 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

