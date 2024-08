SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 196,40 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 196,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 196,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 194,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 196,20 EUR. Zuletzt wechselten 146.977 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2024 auf bis zu 199,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,26 EUR ab. Abschläge von 38,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 21.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

