SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag in Grün

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 255,85 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 257,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 754.805 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,81 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR. Abschläge von 35,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 286,50 EUR.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,37 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus