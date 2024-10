SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 219,75 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 219,75 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 220,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 470.440 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 1,55 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 44,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 226,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,38 Prozent auf 8,47 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 23.01.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot