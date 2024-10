SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Kursplus

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 219,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Bei 219,65 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 218,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 52.296 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,92 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 122,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 78,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 223,56 EUR angegeben.

SAP SE gewährte am 21.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 23.01.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,54 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

