SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 180,56 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 180,56 EUR nach oben. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 180,94 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 538.557 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 184,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 2,12 Prozent niedriger. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,17 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,30 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,56 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Börse Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende