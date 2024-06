SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 178,34 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 178,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 178,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.663 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,44 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,52 EUR am 27.07.2023. Mit einem Kursverlust von 33,54 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,17 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Börse Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende