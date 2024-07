SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 192,60 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 192,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 192,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.798 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,98 EUR an. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 2,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 38,46 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 204,90 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.10.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

