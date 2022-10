SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 94,44 EUR. Bei 94,78 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302.478 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,21 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,67 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 114,36 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 21.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.845,00 EUR in den Büchern standen.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 24.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Ausblick: SAP SE legt Quartalsergebnis vor

SAP-Aktie im Minus: SAP-Betriebsratschef sieht Sparmaßnahmen bei Dienstreisen kritisch

SAP-Aktie kann Gewinne nicht halten: SAP muss bei anstehenden Quartalszahlen liefern - JPMorgan setzt SAP-Kursziel hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com