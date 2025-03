SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 253,35 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 253,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 252,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 391.833 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 286,50 EUR aus.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,75 Prozent gesteigert.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

