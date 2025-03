SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von SAP SE

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 252,35 EUR.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 252,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,85 EUR aus. Bei 259,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 836.079 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 12,34 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 163,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 286,50 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 28.01.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,37 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester