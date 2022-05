SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Mittag Tendenz

Bei der SAP SE-Aktie ließ sich um 26.05.2022 12:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 90,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 91,52 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 90,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,89 EUR. Bisher wurden heute 366.146 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 30,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2022 bei 86,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,45 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,69 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.077,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.350,00 EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Am 20.07.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,72 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Apple LONG/SHORT Strategie - Blick auf SAP

Hot Stocks heute: Signal der Woche: SAP - Höreraktie: Alphabet

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen sind gut gegen die Inflation gerüstet

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG