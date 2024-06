SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 185,86 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 185,86 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 187,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 184,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 861.922 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 187,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 36,23 Prozent sinken.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,17 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,30 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. SAP SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein