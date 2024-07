SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Nachmittag

SAP SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 194,78 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 194,78 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 193,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 577.397 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,98 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei 119,44 EUR fiel das Papier am 28.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je SAP SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,90 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte SAP SE am 21.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 27.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,39 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

