SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 194,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 194,64 EUR abwärts. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 194,22 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,98 EUR. Bisher wurden heute 129.693 SAP SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2024 auf bis zu 199,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,34 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 120,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 38,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 211,11 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8,29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus