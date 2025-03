SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 247,45 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 247,45 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 244,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 350.342 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 14,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 33,80 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,50 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 28.01.2025 vor. Das EPS lag bei 1,37 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,38 Mrd. EUR – ein Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,27 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

