SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 186,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 186,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 186,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.890 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 187,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.07.2023 (118,52 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 36,45 Prozent wieder erreichen.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 194,80 EUR.

SAP SE gewährte am 22.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE ein EPS von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone