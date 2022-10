SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag tiefer

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 97,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 96,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.917 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,74 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,64 EUR.

Am 25.10.2022 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,55 Prozent auf 7.841,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 24.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 4,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

