SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 141,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 141,58 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 141,84 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 503.053 SAP SE-Aktien.

Am 23.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,54 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 0,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,12 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 32,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,83 EUR aus.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.744,00 EUR, gegenüber 7.841,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,24 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,20 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen