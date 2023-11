SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 141,32 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 141,32 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 141,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 140,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 94.616 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,54 EUR) erklomm das Papier am 23.11.2023. Mit einem Zuwachs von 0,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2022 (96,12 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 47,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,83 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 23.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je SAP SE-Aktie.

