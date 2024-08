SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 196,14 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 196,14 EUR. Bei 196,88 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 196,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.225 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 1,54 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,26 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,69 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 211,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8,29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 21.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.10.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

