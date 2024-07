Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 212,80 EUR.

Um 11:44 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 212,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 212,50 EUR. Mit einem Wert von 222,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 20.391 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 80,31 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 209,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2024). Mit einem Kursverlust von 1,60 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,927 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 311,00 EUR an.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 18.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,87 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

