Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 254,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 254,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 259,00 EUR aus. Bei 254,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 14.321 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 50,77 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 199,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 27,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,752 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 252,70 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 860,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

