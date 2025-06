Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 201,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 201,80 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 201,20 EUR. Mit einem Wert von 209,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.599 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,70 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,841 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 266,30 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,54 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 883,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 819,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Analysten sehen für Sartorius vz-Aktie Luft nach oben

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient