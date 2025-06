Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 206,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 206,50 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 207,00 EUR an. Bei 206,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.068 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 41,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,841 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,30 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 883,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 819,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

