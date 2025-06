Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 201,40 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 201,40 EUR abwärts. Bei 199,65 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.064 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,841 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 266,30 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 883,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 vorlegen. Am 16.07.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

