Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 205,10 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 205,10 EUR. Bei 206,00 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 205,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 3.289 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 42,37 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 19,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,841 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 266,30 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Sartorius vz-Aktie.

