Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 207,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 207,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 208,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 204,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.300 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 40,93 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 19,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,839 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 259,10 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie eingenommen. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 883,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,09 EUR im Jahr 2025 aus.

