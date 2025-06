Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Nachmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 203,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 203,00 EUR ab. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 202,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 205,80 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.124 Stück gehandelt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 18,20 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,841 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 266,30 EUR.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,54 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

