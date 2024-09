Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag leichter

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 236,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 236,50 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 236,00 EUR. Bei 237,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.031 Sartorius vz-Aktien.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 62,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 18,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,752 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 1,39 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 860,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

