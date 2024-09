Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 240,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 240,70 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 241,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 237,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.430 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 37,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,752 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,45 Prozent auf 860,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,22 EUR je Aktie.

