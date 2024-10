Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 239,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 239,90 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 237,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 241,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.138 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,743 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 253,55 EUR.

Am 18.07.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 860,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 17.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

