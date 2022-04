Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Montagmittag an Boden

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 406,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 409,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 397,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.180 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 345,70 EUR. Mit Abgaben von 15,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 547,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 21.04.2022 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,91 Prozent auf 655,70 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 922,30 Millionen EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 21.04.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 31.01.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,22 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

