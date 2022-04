Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 401,80 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 409,10 EUR. Bei 397,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 31.494 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,19 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 345,70 EUR fiel das Papier am 09.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 555,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,91 Prozent auf 655,70 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 922,30 Millionen EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.04.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2022 rechnen Experten am 31.01.2023.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 10,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

