Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag im Plus

Das Papier von Sartorius vz legte um 04.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 345,60 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 354,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 345,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.440 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 45,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,83 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 541,50 EUR an.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 21.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 21.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2022 9,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

