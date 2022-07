Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag gefragt

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 345,10 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 346,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.212 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 45,36 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 17,66 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 541,50 EUR.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.020,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 791,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Sartorius vz am 21.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 21.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 9,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

