Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Mittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 05.07.2022 12:22:00 Uhr 2,3 Prozent. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 359,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 348,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.042 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 631,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 43,95 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 293,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 20,70 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 541,50 EUR an.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.07.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 21.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie und Sartorius Stedim Biotech-Aktie höher: Analyst sieht Spielraum

Mai 2022: So schätzen Experten die Sartorius vz-Aktie ein

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com