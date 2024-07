Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag stärker

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 225,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 225,20 EUR zu. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 226,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,30 EUR. Bisher wurden heute 1.696 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 70,38 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,857 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 305,33 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 18.07.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich

TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen