Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Einbußen

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 229,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 229,60 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 227,20 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 229,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.494 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,12 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 13,11 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,752 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 252,70 EUR.

Am 18.07.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 860,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 17.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter