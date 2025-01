Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 223,30 EUR an der Tafel.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 223,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 223,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,00 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 223,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.169 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,83 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 10,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,702 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,40 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 17.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 793,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 22.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

