Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 343,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 347,40 EUR an. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 342,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 345,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.012 Sartorius vz-Aktien.

Am 06.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 471,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,54 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 446,17 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 20.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 903,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.020,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Sartorius vz.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,91 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com