Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 229,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 229,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 232,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 228,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.499 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 299,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 30,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,65 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,832 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,80 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 16.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 883,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

