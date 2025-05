Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 231,40 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 231,40 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 231,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.943 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 299,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 22,71 Prozent niedriger. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,832 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,80 EUR an.

Am 16.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,54 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,00 Mio. EUR im Vergleich zu 819,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2025 aus.

