Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag mit Verlusten

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 393,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 392,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 397,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.477 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 631,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 37,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 293,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,03 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 519,63 EUR.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.020,00 EUR umgesetzt, gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 24.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 9,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com