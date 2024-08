Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag tiefer

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 241,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 241,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 235,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.213 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 58,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,39 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,764 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,20 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,39 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 860,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 832,00 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 17.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

