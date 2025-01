Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 232,80 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 232,80 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 235,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,30 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 43.126 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 39,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 14,30 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 255,80 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 17.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 793,60 Mio. EUR – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 810,70 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Am 22.01.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

