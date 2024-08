Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Vormittag

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 246,80 EUR.

Um 09:01 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 246,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 246,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 245,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 440 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 199,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,17 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,764 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 261,20 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 1,39 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 860,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 832,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 17.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

